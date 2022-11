Ottavi di finale di Coppa Italia, Inter-Parma: costi e info per i biglietti

Martedì 10 gennaio 2023 alle ore 21:00 per l'Inter si aprirà il cammino di Coppa Italia: agli ottavi di finale c'è il Parma

MILANO - Martedì 10 gennaio 2023 alle ore 21:00 per l'Inter si aprirà il cammino di Coppa Italia con il match valido per gli ottavi di finale della competizione. I nerazzurri che l'anno scorso hanno alzato la Coppa dopo il successo in finale contro la Juventus, affronteranno il Parma a San Siro nella gara secca che deciderà il passaggio ai quarti contro la vincente di Atalanta-Spezia (qui info e tabellone).

Per assistere dal vivo alla sfida, gli abbonati potranno acquistare un biglietto a partire da soli 2€ mentre in vendita libera i prezzi partiranno da 5€ per il secondo anello blu e verde.

INTER-PARMA, LE TRE FASI DI VENDITA DEI BIGLIETTI — FASE 1 – Conferma posto Abbonati 22-23 | Solo online su Inter.it/tickets

Dalle ore 10.30 di venerdì 11 novembre fino alla mezzanotte di lunedì 14 novembre: tutti gli abbonati di Primo Anello e di Secondo Anello Verde potranno confermare il proprio posto di campionato, a condizioni particolarmente agevolate.

Tutti i biglietti saranno in formato PDF/mobile e non verranno caricati sulla tessera Siamo Noi.

FASE 2 – Vendita anticipata Abbonati 22-23 | Solo online su Inter.it/tickets — Dalle ore 10.30 di martedì 15 novembre fino alla mezzanotte di giovedì 17 novembre: tutti gli abbonati (anche chi ha già confermato il proprio posto e gli abbonati di Secondo Anello Arancio, Rosso e Blu) potranno acquistare fino a 4 biglietti, per sé e per amici interisti, in un qualsiasi posto disponibile del primo anello o del secondo anello verde. Sempre al prezzo speciale riservato agli abbonati.

FASE 3 – Vendita libera | Sito Inter.it e punti vendita — Dalle ore 10.30 di venerdì 18 novembre: vendita libera per tutti.

Continueranno ad essere disponibili i prezzi dedicati per tutti gli abbonati, a cui si aggiungeranno i soci Inter Club.

Ci vediamo a San Siro, forza Inter!