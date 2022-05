Biglietti Inter-Sampdoria: prezzi da 10 euro, tutte le info su come acquistarli

L'Inter ha ancora due appuntamenti a San Siro: l'Empoli venerdì e poi la partita contro la Sampdoria all'ultima di campionato

Sono in vendita i biglietti per rendere l'atmosfera del Meazza unica in occasione di Inter-Sampdoria. I prezzi sono a partire da 10 € e, di seguito, ecco le informazioni e le fasi di vendita.