Marko Arnautovic e Joaquin Correa non sono più giocatori dell'Inter: ecco l'impatto a bilancio della doppia uscita

Matteo Pifferi Redattore 30 giugno - 18:19

Marko Arnautovic e Joaquin Correa non sono più giocatori dell'Inter. Se l'argentino è stato già ufficializzato da qualche settimana dal Botafogo, l'austriaco è ancora in attesa di offerte per capire dove proseguirà la sua carriera e oggi termina ufficialmente il suo contratto.

In ogni caso, l'Inter ha liberato una cifra importante, privandosi di ingaggi importanti. Come sottolineato da Calcio e Finanza, infatti, Correa pesava a bilancio per 14,9 mln, tra stipendio lordo e ammortamento mentre per Arnautovic la cifra è di 9,7 mln. Un totale di 24 milioni e 713mila euro che l'Inter risparmia.

"I due calciatori lasciano dopo non aver decisamente rispettato le attese che si erano create con i loro acquisti e saranno sostituiti da Ange-Yoan Bonny (in arrivo dal Parma) e probabilmente dal giovane Francesco Pio Esposito. Come detto, resta da capire cosa farà l’Inter con Raffaele Di Gennaro, anche se il peso dell’estremo difensore sui conti è molto relativo (meno di 300mila euro tra stipendio lordo e ammortamento)", commenta poi Calcio e Finanza.