Bin Salman si difende: “Sportswashing? Pil cresciuto dell’1%, continueremo per questa strada”

"Se lo sportswashing aumenta il nostro prodotto interno lordo di un 1%, allora continueremo con lo sportswashing - ha dichiarato Bin Salman in un'intervista esclusiva con l'emittente Fox News -. Non mi interessa, abbiamo ottenuto l'1% di crescita del Pil grazie agli investimenti nello sport, e ora puntiamo ad un altro 1.5%. Chiamatela come volete (la strategia saudita, ndr), ma noi continueremo per questa strada". Il PIF, il fondo sovrano saudita, è sbarcato lo scorso anno in Premier League acquistando il Newcastle che in un anno è diventato uno dei club più forti del campionato inglese, qualificandosi in maggio per la Champions League.