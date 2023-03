Biraghi: “Inter? Hanno bloccato i conti di Zhang in Cina e presero due a zero”

Il racconto dell'ex esterno nerazzurro su quanto accaduto tre anni fa sul mercato all'Inter. Sabato tornerà al Meazza per Inter-Fiorentina

Daniele Vitiello

«Qualcuno ce l’ha sempre con me». Parola di Cristiano Biraghi, che però ora a Firenze si gode un momento di tranquillità: «Ora con sette vittorie di fila va bene tutto. Ma resto l’esempio vivente del giocatore che viene preso di mira», ha detto l'ex esterno nerazzurro al Corriere dello Sport. E sabato sfiderà il suo passato in Inter-Fiorentina al Meazza: «Gara speciale? Non può non esserlo. Specie in quello stadio là, dove sono cresciuto da tifoso e da giocatore. Poi in campo non ci penserò: sarà mio compito far vincere la Fiorentina».

Ha vissuto male il suo mancato riscatto dell’Inter nel 2020?

«Non ho rimpianti. Dovevo essere acquistato ma a causa del Covid furono bloccati i conti in Cina di Zhang e il club decise di prendere a zero Kolarov e Darmian. Sono tornato a Firenze con ancora più fame».

Quella che vi è mancata nel ko per 4-3 dell’andata?

«No, era solo una Fiorentina diversa. Impulsiva e focosa. Prendere quattro gol in casa non esiste. Adesso siamo maturi anche se sappiamo che quella di sabato sarà una gara complicata».

Dopo l’Inter, torneranno le coppe. I capitani della storia viola che hanno alzato un trofeo non sono molti...

«È vero e un po’ ci penso. Ma non amo sognare, piuttosto guardo la realtà. Siamo in corsa per due coppe e la possibilità di vincere c’è ma la strada è ancora lunga».

Ma l’idea di una Firenze in festa che carica le dà?

«Portare un trofeo qua sarebbe fantastico. Ogni giorno lottiamo per far felice la gente che da 22 anni non vince qualcosa. Che poi il trofeo lo alzi io o un altro poco importa. Basta farlo».

Può essere l’elemento decisivo per permetterle di chiudere la carriera a Firenze?

«Spero di giocare ancora per sei anni e non si sa mai cosa potrà accadere ma una cosa è certa: da qui non me ne vorrei mai andare e mi piacerebbe finire in viola».