Inter, manca l’offerta giusta per Dumfries? Scelto l’altro big da sacrificare

Il riferimento è alla decisione di sacrificare l'olandese in estate per rientrare nei famosi parametri di bilancio. Prosegue il quotidiano: "Il problema è che, quando la scelta è stata fatta, la quotazione di Dumfries era superiore ai 50 milioni di euro e tendeva addirittura ai 60. Adesso, invece, siamo attorno alla metà o poco più. E non è nemmeno scontato che i club che si erano fatti avanti nei mesi scorsi, vale a dire Chelsea e Manchester United, su tutti, confermino il loro interesse. Anche loro, insomma, attendono segnali. Altrimenti, potrebbero orientarsi su altri obiettivi".

L'olandese, che cerca continuità e tranquillità, ha intanto salutato la Pimenta e si è accasato al Wasserman Group: "Toccherà proprio a questi ultimi trovare la soluzione migliore a giugno, evidentemente in concerto con l’Inter. Che, senza un adeguato incasso per la cessione di Dumfries, si troverebbe costretta a individuare un altro “pezzo pregiato” da mettere in vendita in tempi rapidi. Vero è che per Brozovic il destino pare segnato, ma non è scontato trovare così rapidamente una sistemazione per il croato", conclude il quotidiano.