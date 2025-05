Nations League, c’è anche Bisseck tra i convocati della Germania

C'è anche Yann Bisseck tra i convocati di Julian Nagelsmann per le final four di Nations League che si terranno in Germania dal 4 all'8 giugno. I teutonici sfideranno il Portogallo in semifinale a Monaco di Baviera. Tra i convocati del ct c'è anche il giocatore tedesco dell'Inter. Il club nerazzurro, che finirà la stagione il 31 maggio con la finale di Coppa Italia, sarà impegnata al Mondiale per Club a partire da metà giugno.