Alla vigilia di Italia-Germania, Yann Bisseck ha parlato della gara ai microfoni dei cronisti tedeschi. Il difensore ha un'idea molto precisa sulla partita che si disputerà a San Siro. "Italia-Germania è una classica, no? Mi hanno chiesto se avessi paura di una partita così, ma non credo ci sia mai nella testa di un giocatore. Semplicemente sono felice di poter far parte di una partita così e posso assicurarvi che a San Siro ci sarà una bella atmosfera, ci aspetta una gran bella partita. Dovremo avere pazienza perché in Italia la scuola tattica è molto importante".