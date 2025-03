Yann Bisseck è stato ufficialmente convocato dal ct Nagelsmann per la prima volta in Nazionale maggiore per le sfide di Nations League della Germania in programma contro l'Italia durante la sosta nazionali.

Grande riconoscimento per il difensore dell’Inter, che ha giocato 8 volte in Under 21, 7 in Under 19, 3 in Under 18 e 4 in Under 17. Ora la prima volta con nazionale maggiore per Bisseck.