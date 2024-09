-Emozionato per una gara come questa che non si gioca spesso, cosa hai provato nell'essere titolare?

Per me è una normale partita di calcio. Certo è la CL e contro una squadra forte, ma ho cercato di non mettermi troppe cose in testa e penso di aver fatto anche piuttosto bene. È una bella opportunità per un giocatore giovane come me e spero di poterne giocare altre come questa.