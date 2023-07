FCINTER1908 / Bisseck è dell’Inter, domani le visite mediche

Nei giorni scorsi è arrivato e a Milano dicendosi pronto e felice per la sua nuova avventura e in attesa che l'Inter e l'Aarhus definissero i dettagli del pagamento della clausola rescissoria sul suo contratto, Bisseckha aspettato il via alle visite mediche. In queste ore i suoi agenti sono stati nella sede del club nerazzurro in via della Liberazione.