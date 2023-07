I creditori contro Zhang: presto nuova udienza. Steven rischia 3 mesi di carcere

E' stata rinviata al prossimo 21 agosto l'udienza al Tribunale di Hong Kong per la causa intentata da China Construction Bank nei confronti di Steven Zhang, presidente dell'Inter, per un presunto debito non saldato pari a 300 milioni di euro. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, Zhang "sarà interrogato oralmente per chiedergli se ha debiti, quanti debiti gli sono dovuti e quali altri beni o mezzi ha per soddisfare la sentenza” con cui è stato obbligato a ripagare gli oltre 300 milioni di debiti. Inoltre, Zhang dovrà anche “produrre qualsiasi libro o documento in suo possesso o potere” relativo ai suoi beni e alle sue passività".