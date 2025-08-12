"Dopo la rimonta convincente nel Principato di Monaco, oggi alle 21 l’Inter di Chivu è di nuovo impegnata in amichevole: stavolta niente aereo per raggiungere la destinazione, ma giusto mezzoretta di pullman per arrivare a Monza e giocare contro la squadra allenata da Paolo Bianco, fresca di retrocessione dalla Serie A (diretta tv su Sportitalia). Rispetto a venerdì scorso, nel gruppo di Chivu, è salita di tono la condizione sia di Yann Bisseck che di Piotr Zielinski, i due reduci da infortuni più complicati nella coda della scorsa stagione. Dopo giorni di allenamento in gruppo, sia il difensore tedesco che il centrocampista polacco potrebbero essere convocati", si legge su La Gazzetta dello Sport.