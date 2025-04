Il volo dell'Inter per Barcellona

La squadra di Simone Inzaghi si allenerà ad Appiano Gentile per poi partire alla volta di Barcellona con un volo charter alle 17. In giornata i nerazzurri hanno ricevuto rassicurazioni dalle autorità competenti. Al momento non sono previste problematiche per quell'ora ma domani mattina ci sarà un'ulteriore verifica. Non si dovrebbe quindi ripetere l'odissea a cui fu costretto il Barça nel 2010. Svanito tra le ceneri dell'Eyjafjallajokull il piano A, ovvero il volo Barcellona-Milano, e quello B, sempre in aereo ma con atterraggio a Pisa, i catalani dovettero rinunciare pure al piano C, ovvero il viaggio in treno, per via di uno sciopero in Francia. Non restava che l'autobus: 15 ore totali con sosta per pernottamento a Cannes. La richiesta di rinvio venne infatti respinta dalla Uefa per mancanza di date per il recupero. Corsi e ricorsi che l'Inter spera possano portarle bene", si legge.