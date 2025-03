Accusa per truffa e falso: assolti anche in appello Blatter e Platini

A inizio marzo la Procura aveva chiesto una condanna a un anno e otto mesi per i due massimi ex dirigenti di UEFA e FIFA per truffa, falso in documenti e gestione infedele per le assegnazioni dei Mondiali in Russia del 2018 e Qatar del 2022. La Corte d'appello ha ribadito l'innocenza dei due ex manager e li ha assolti dalle ipotesi di reato.