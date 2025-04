Abbiamo comunque visto di cos'è capace il Barcellona nel primo tempo, nel secondo è stato più equilibrato per me. Credo il Barcellona farà il Barcellona per 90 minuti a San Siro.

Mi aspettavo di più dai centrocampisti dell'Inter oggi. Arnautovic si merita la chance senza Lautaro, per quanto ha fatto in questa stagione e per quanto non ha fatto Taremi invece".