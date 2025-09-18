Al termine di Ajax-Inter (0-2), dagli studi di Sky Sport Zvonimir Boban ha commentato la prestazione di Pio Esposito. L'ex giocatore elogia il giovane attaccante nerazzurro facendo un paragone importante. "Pio Esposito ha le movenze simili a Dzeko. Io poi Dzeko lo conosco da quando era piccolo. Ma Dzeko era molto più veloce di quanto sembrasse, quando partiva in velocità non lo prendevi più".