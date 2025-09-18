Al termine di Ajax-Inter (0-2), dagli studi di Sky Sport Zvonimir Boban ha commentato la prestazione di Pio Esposito. L'ex giocatore elogia il giovane attaccante nerazzurro facendo un paragone importante. "Pio Esposito ha le movenze simili a Dzeko. Io poi Dzeko lo conosco da quando era piccolo. Ma Dzeko era molto più veloce di quanto sembrasse, quando partiva in velocità non lo prendevi più".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Boban: “Pio Esposito ha le movenze di Dzeko. Può essere giocatore importante. Forse…”
ultimora
Boban: “Pio Esposito ha le movenze di Dzeko. Può essere giocatore importante. Forse…”
Al termine di Ajax-Inter (0-2), dagli studi di Sky Sport Zvonimir Boban ha commentato la prestazione di Pio Esposito
"Spero che Esposito migliori in questo anche se la velocità nel calcio non si può migliorare tanto. Ma magari anticipare il movimento sì, con la classe che ha questo ragazzo e veramente la visione di gioco che ha può essere davvero un giocatore importante. Forse la velocità gli mancherà per arrivare ai livelli ancora più importanti".
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA