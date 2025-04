“Taremi ha talento, lo ha dimostrato. Ma è proprio frenato, vuoto. L'ho visto sempre spaesato, non ha forza, non ha velocità, non ha passo per questi livelli. Ma è uno che il talento l'ha sempre avuto, per questo ci si aspettava di più. Arnautovic l'ho visto un po' meglio degli altri due, Correa completamente perso, in quindici minuti non sapeva cosa fare con la Roma, non si capiva dove stesse andando in campo. Sembrava la seconda punta ideale, invece non si prendeva responsabilità con la Roma. Alla Lazio Correa aveva fatto innamorare tutti noi da seconda punta.