"Riattaccare la spina a comando non è sempre facile. Ma la leggerezza aiuta. L’Inter il derby se lo gode, il Milan lo teme e deve ritrovare se stesso in una notte senza appello. Le due sfide ravvicinate di Europa League con la Roma hanno spalancato il baratro delle incertezze. Non è mancato solo il gioco, è mancata l’anima. L’indolente Leao è stato lo specchio della disfatta rossonera. Raddrizzare una barca che sta per affondare in appena quattro giorni è la vera sfida di Pioli. Il Milan deve ritrovare intensità e equilibrio per riemergere dal buio in cui è sprofondato. Il vero tallone d’Achille sta nella fase difensiva. L’allenatore ha fatto un passo in avanti verso la modernità, con il baricentro altissimo, le letture preventive, accettando i duelli nelle zone nevralgiche del campo. Il risultato è che, al netto del secondo posto in classifica, arriva al derby con la nona difesa del campionato. Una scommessa persa. Inzaghi, invece, le sue le ha vinte tutte: Calhanoglu è il miglior regista della serie A, Lautaro non segna dal 28 febbraio ma vincerà la classifica dei cannonieri e ha innescato la fuga, Barella e Mkhitaryan sono incursori imprendibili e i difensori hanno blindato la porta di Sommer e dato un contributo fondamentale in attacco. Dimarco è stato il grimaldello di tante vittorie. I movimenti di Thuram hanno mandato in crisi tante squadre. Pioli, al contrario, deve svegliare le sue stelle, l’incompiuto Leao, l’impalpabile Theo, lo svagato Giroud. E Loftus-Cheek deve mettere il bavaglio a Calha. Serve una notte da vero Diavolo prima di dirsi addio. Stefano sta ragionando su come giocarsela: all’attacco, con il solito coraggio, ma rischiando di prestare il fianco alle ripartenze fulminanti dell’Inter o, magari, per una volta aspettando che siano gli altri a venire a prenderti. Lo capiremo stasera e intanto ci godiamo lo spettacolo. Milano ha due squadre ai primi due posti ed è ancora una volta la capitale del pallone".