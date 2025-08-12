Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato del possibile arrivo di Lookman all'Inter.
Bocci (CorSera): “Inter, con Lookman attacco più forte della A. Chivu? Ecco cosa penso”
Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, ha parlato del possibile arrivo di Lookman all'Inter
"Se prende Lookman avrà l'attacco più forte del campionato ma i nerazzurri dovranno preoccuparsi della difesa perché né Bisseck né Pavard mi hanno convinto al cento per cento l'anno scorso e Acerbi e de Vrij sono di gran livello ma non più giovanissimi. L'Inter dovrebbe cercare di investire anche su un giovane. Chivu? Un po' di esperienza gli manca ma credo possa fare un buon lavoro".
