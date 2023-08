Bodini (ex portiere Juventus): “Da piccolo ero interista sfegatato ma poi…”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Tuttosport, Luciano Bodini, ex secondo portiere della Juventus , vice di Zoff prima e Tacconi poi, ha rivelato il suo tifo per l'Inter da bambino:

«Adesso vivo in Versilia e faccio il baby sitter. Mi godo iDieci anni di Juve ti cambiano la vita. Speriamo quest’anno di far meglio della scorsa stagione nipoti, li porto al mare, respiro l’aria buona. Fino a qualche anno fa dipingevo, era la mia passione anche quando giocavo. Tifo Juve, la guardo sempre. E pensare che da ragazzino ero interista sfegatato. , anche se sul campo abbiamo chiuso comunque al secondo posto. Non dobbiamo più perdere punti con le piccole. La Juve non può non vincere con Monza e Salernitana».