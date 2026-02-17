Alla vigilia di Bodo-Inter, intervistato dal quotidiano norvegese Avisa Nordland, Patrick Berg ha parlato della gara. "Credo che l’Inter sia di gran lunga il miglior collettivo che abbiamo affrontato".

"Le altre squadre italiane che abbiamo incontrato avevano un’impronta più individualista. Le migliori squadre in Europa sono quelle che funzionano come un’unità, tutti e undici. Non quelle che dipendono da uno o due giocatori. Saranno al massimo della forma in entrambe le partite. Sarà una prova dura per noi".