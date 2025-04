Omicidio Boiocchi, anche Ferdico e suo padre tra i sei arrestati. Il movente…

Di ieri la notizia degli arresti per l'uccisione, nel 2022, di uno degli ex capi della Curva Nord

Di ieri le notizie di sei arresti legati all'omicidio Boiocchi. L'ex capo ultrà della Curva Nord era stato ucciso sotto casa sua, nel 2022, e le inchieste della Polizia portavano al mondo ultras. Mancava il tassello più importante, la confessione di Beretta, che era stato il suo braccio destro e decise per l'omicidio. 50mila euro la cifra, da quanto ha rivelato lui stesso agli inquirenti dopo aver ucciso il rampollo di ndrangheta Bellocco, per uccidere il capo ultras che aveva chiesto conto e chiarimenti sulla gestione dei soldi degli affari che ruotavano attorno alla Curva. In pratica il movente è una guerra di potere "con modalità mafiose".

Il quotidiano TuttoSport, riferendo i nomi degli arrestati spiega: Ieri la Squadra Mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare oltre che per Beretta, per altre cinque persone. Si tratta di Marco Ferdico (era l'uomo più in vista della Curva.ndr), suo padre Gianfranco Ferdico e Cristian Ferrario. I tre avrebbero organizzato il delitto che è stato di fatto compiuto da altre due persone arrestate ieri. Pietro Andrea Simoncini, legato alla ndrangheta e arrestato in Calabria, che guidava lo scooter e Daniel D'Alessandro, arrestato in Bulgaria, l'uomo che ha premuto il grilletto.