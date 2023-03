Inter attesa da una bolgia: con il Porto parole grosse e tensione già all’andata

Clima caldissimo in Portogallo, con i tifosi lusitani che riempiranno lo stadio do Dragao in ogni ordine di posto

L'Inter troverà un clima infuocato a Porto: lo stadio Do Dragao sarà tutto esaurito, e i tifosi portoghesi si preannunciano carichi come non mai. La locandina pubblicata sui canali social del club lusitano ha ulteriormente scaldato agli animi, apparsi già accesi durante la gara di andata giocata a Milano.

Uuna vera e propria bolgia, come scrive il Corriere dello Sport: "Persino Conceicao, "meu amigo Sergio" ai tempi della Lazio, gli ha mostrato la faccia feroce nella notte di San Siro: «Ci vediamo a Oporto». Stretta di mano decisa, non troppo amichevole. Sembrava quasi un avvertimento in previsione del ritorno, molto meno un saluto tra vecchi compagni, oggi allenatori in carriera e divisi dall'accesso ai quarti di Champions. Simone non è rimasto sorpreso, accettando il guanto di sfida. «Certo Sergio, ci vediamo a Oporto». La tensione tra i giocatori, dopo il rosso a Otavio e il gol di Lukaku, era salita ai livelli di guardia. Dicono sia volata qualche parola grossa al rientro negli spogliatoi. L'Inter lo sa benissimo. Nella tana del Dragone, simbolo del Porto, dovrà fronteggiare una bolgia. Sold out, cinquantamila dentro il fortino dipinto di bianco e blu come le azulejos".