GdS – Thiago Motta, incontro con Saputo e si parla di futuro

Venerdì è atteso in Italia Saputo e Thiago Motta dovrebbe parlare per lui rispetto al suo futuro. La Gazzetta dello Sport parla del futuro del tecnico, ex centrocampista dell'Inter, accostato nelle scorse settimane anche alla panchina dei nerazzurri. "Lui ha una richiesta ben precisa, quella di chi - con valide argomentazioni - vuole portare il Bologna nel futuro e più in alto dell’attuale ottavo posto. Sarà appunto un primo “step” per valutare e intavolare - da club e tecnico - i piani per il 2023-24", si legge.