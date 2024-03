"Anche a centrocampo il principio dominante è comune: controllo del gioco attraverso il palleggio. Il Bologna è sul podio del possesso (57,1%), dietro a Fiorentina e Napoli. Poi viene l’Inter (56.3%). Bologna e Inter sono le sole ad avere superato i 13.000 passaggi. Motta e Inzaghi sono ragni che tessono tanto e bene. La lente d’ingrandimento rivela la diversità di tessitura. Il Bologna è seconda per passaggi brevi, l’Inter è terza per passaggi lunghi. Se Motta non vola subito negli spazi, sale lentamente raccogliendosi attorno al pallone e palleggiando corto. Invece Inzaghi, che ha più cavalli nel motore e più giocatori da strappo, ha bisogno di spalancare il campo con lanci e cambi di gioco. Gli arcobaleni di Bastoni per Barella ormai sono un must. Nessuna delle due squadre ha facilità di dribbling, perciò devono andare oltre l’avversario muovendo la palla negli spazi. L’Inter ha un vantaggio notevole: la maggior qualità tecnica individuale che condiziona anche la manovra collettiva. Vedi il celebrato passaggio visionario di Calha, a San Siro, che tagliò tutta la Juve e liberò il cross di Dimarco per Thuram. La qualità di conduzione di Mkhitaryan e quella di controllo in corsa di Barella, consentono azioni in velocità, a tutto campo, che sono la vera bellezza dell’Inter".

"Lautaro-Zirkzee. Il centravanti più sorprendente (10 gol) contro il capocannoniere (23) che sta rincorrendo il record di Higuain e Immobile: 36. Il Toro argentino gode di un’assistenza qualitativa superiore a quella del ricciolone olandese che, comunque, in stagione, ha già trovato modo di far male all’Inter: un gol in campionato nel 2-2 di San Siro; due assist, di cui uno delizioso di tacco, per espugnare il Meazza in Coppa Italia. Lautaro (80) e Zirkzee (69) sono sul podio dei tiri, dietro a Vlahovic (87). Ma se restringiamo la ricerca ai tiri tra i pali, il Toro, più spietato, prende il largo: 1° in Serie A (36), 6° Joshua (27). Ma l’importanza dell’olandese va oltre i gol: al centro della ragnatela di Thiago, lega gioco e reparti. Il rischio che il punto piaccia a entrambe e blocchi la partita, c'è. All’Inter servirebbe per gestire la planata-scudetto e l’avvicinamento al Cholo, al Bologna per un altro passettino Champions contro una corazzata che viene da 9 vittorie", chiude Gazzetta.

