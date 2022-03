Bologna-Inter, ricorso depositato: per la decisione servono almeno 3 settimane

I nerazzurri si sono appellati al Collegio di Garanzia dello sport del Coni: vittoria a tavolino o nuova data?

L'Inter non si arrende: il club nerazzurro, dopo il ricorso respinto dalla Corte sportiva d'Appello in merito alla gara non disputata lo scorso 6 gennaio a Bologna, ci ha riprovato, questa volta con il Collegio di Garanzia dello sport del Coni. Per avere una risposta serviranno almeno 3 settimane, come spiega La Gazzetta dello Sport: