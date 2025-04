Finale rovente a Bologna, dove subito dopo il fischio finale della sfida del Dall'Ara, decisa da un gol negli ultimi secondi di Orsolini, l'Inter ha espresso la sua rabbia per una rete nata da una rimessa laterale battuta palesemente fuori posizione, metri e metri più avanti rispetto al punto d'uscita della palla. Simone Inzaghi ha chiaramente richiamato l'attenzione sull'episodio ai microfoni dei media dopo il match, ma anche in campo lui, il suo staff e la squadra hanno protestato con l'arbitro Colombo.

In particolare, Nicolò Barella, in quel momento con la fascia al braccio da capitano in seguito all'uscita di Lautaro, cercava spiegazioni dal direttore di gara. Fino all'intervento di Inzaghi. Ecco cosa è successo, come testimoniato dalle immagini di DAZN e raccontato dal bordocampista Davide Bernardi: