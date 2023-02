Inter, Lukaku e Lautaro inseguono 2 traguardi: Big Rom vuole il 50°, il Toro…

Archiviata la pratica Porto, almeno per ora, l'Inter si rituffa sul campionato. Domani la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata nel lunch match contro il Bologna al Dall'Ara. Un match che mette in palio punti importanti per continuare la corsa verso un posto nelle prossima Champions League.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, con il rigore all’Udinese Lukaku è arrivato a 49 gol in A: ne manca solo uno per festeggiare il 50° e cerca la cifra tonda domani a Bologna. Anche Lautaro vuole un traguardo al Dall’Ara: la 100esima vittoria in A in 158 match fin qui.