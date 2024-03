In vista della gara contro l'Inter, Thiago Motta dovrà fare a meno del giocatore che ha rimediato un trauma distorsivo

In vista della gara contro l'Inter, Thiago Motta dovrà fare a meno di Jesper Karlsson. Come conferma il club in un comunicato, il giocatore ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con tempi di recupero di 3-4 settimane.