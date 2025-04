Bologna-Inter, perché non gioca Arnautovic? La risposta e lo scenario

Lo pensa e lo fa. Lo dimostra con i fatti: se la notte non avrà cambiato le idee, il tecnico confermerà nove giocatori su undici di quelli che hanno eliminato il Bayern mercoledì. Il turnover va in stand by. Tornerà d’attualità in Coppa Italia contro il Milan. Ma oggi no. Oggi gioca l’Inter migliore possibile, perché Dimarco non è al top e quindi a sinistra va Carlos Augusto. E perché Thuram è infortunato, ecco perché vicino a Lautaro ci sarà Correa. Il Tucu e non Arnautovic, perché l’austriaco tornerà buono da titolare proprio nel derby di mercoledì"