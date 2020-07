Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Bologna-Lecce: Mihajlovic si affida a Palacio

Sarà Bologna-Lecce la prima sfida della domenica della 36esima giornata di campionato. Mihajlovic punta sull’eterno Rodrigo Palacio, supportato da Musa Barrow. Ultime chance di salvezza per la squadra di Liverani, che deve vincere per riavvicinarsi al quart’ultimo posto: il tecnico salentino spera nella vena realizzativa di Lapadula, in gol anche nell’ultimo turno di campionato.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Dijks; Svanberg, Medel; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. A disposizione: Da Costa, Bonini, Orsolini, Dominguez, Santander, Sansone, Krejci, Poli, Corbo, Cangiano, Baldursson, Ruffo. Allenatore: Mihajlovic.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell’Orco; Mancosu, Tachtsidis, Barak; Falco, Saponara; Lapadula. A disposizione: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Petriccione, Shakhov, Monterisi, Meccariello, Rispoli, Maselli, Rimoli, Majer. Allenatore: Liverani.