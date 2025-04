In vista del big match casalingo con l'Inter in programma domenica, il Bologna spera di recuperare tre giocatori

In vista del big match casalingo con l'Inter in programma domenica, il Bologna ha sostenuto in mattinata alle 11 un'amichevole con lo Zola Predosa, formazione che milita nel campionato di Eccellenza. La sfida è terminata 7-0 per i rossoblù di mister Italiano.