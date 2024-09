Il Bologna di Vincenzo Italiano ottiene la sua prima vittoria in questo campionato grazie al 2-1 in trasferta a Monza

Dopo 3 pareggi e una sconfitta nelle prime quattro giornate di Serie A e in seguito al pareggio in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, il Bologna di Vincenzo Italiano ottiene la sua prima vittoria in questo campionato.