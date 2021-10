Bombardini: “Scudetto? Inter e non solo: quest’anno può essere di tutti”

L'ex centrocampista di Roma e Atalanta dice la sua sulla lotta per il primo posto: "Almeno 6 squadre in corsa"

Davide Bombardini, ex centrocampista, tra le altre, di Roma e Atalanta, ai microfoni di Tuttomercatoweb ha detto la sua sulla lotta per il titolo: "Il Napoli ha tutto per puntare allo scudetto. Mai come quest'anno comunque lo scudetto può essere di tutti: Inter, Juve, Roma, Atalanta, Milan".