"Thuram è un leader naturale dell'Inter, anche per i sorrisi che regala. E credo che in un momento come questo la leggerezza sia fondamentale per affrontare le prossime partite. Non dimenticando che l'Inter si sta giocando una semifinale di Champions League. Thuram è il partner giusto di Lautaro, permette alla squadra di avere più occasioni in attacco e più soluzioni".