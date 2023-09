Dal forfait di Calhanoglu a Pavard: il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così dell’Inter verso l’esordio in Champions League

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così dell’Inter verso l’esordio in Champions League. Questa sera la formazione di Simone Inzaghi giocherà sul campo della Real Sociedad: “Da Pavard mi aspetto una partita di spessore, inserito in un contesto che ormai va a memoria. Sono curioso di vedere l’Inter senza Calhanoglu, è unico nel suo genere", le sue dichiarazioni.