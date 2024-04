Bonan: “Inter, Zhang non può far altro che delegare. Il futuro societario…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così del futuro societario dell'Inter. “Zhang non può fare altro che delegare, è nelle condizioni di delegare. Lui si è circondato delle persone giuste, vedi Marotta e Ausilio in società, Inzaghi in panchina. Il futuro societario dell’Inter è un punto interrogativo abbastanza grande", le sue parole.