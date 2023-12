Bonan: “Inter, non solo 2ª stella: anche Champions un obiettivo. Sorpreso da…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi: “La seconda stella è uno degli obiettivi dell’Inter. Io a questa storia che lo scudetto è più importante della Champions League ci credo poco, mi rifiuto di pensarlo anzi. L’Inter ha le potenzialità di vincerla dopo la finale dell’anno scorso e di competere per lo scudetto, può lottare sui due fronti. Mi ha sorpreso l’impostazione della partita dell’Inter con la Real Sociedad, sembrava studiata così proprio. Me la spiego poco anche ora…”.