L’Inter ha un suo codice di gioco preciso, è quello che l’ha portata lontana, questa è la peculiarità dell’Inter, che è una squadra che va molto in verticale. Quando va più in orizzontale, va un po’ in difficoltà.

Taremi si impegna molto, tatticamente sa dove stare e non fa cose sciocche, si muove in relazione al compagno con intelligenza, ma non è un fulmine e non fa la giocata, è un po’ compassato come attaccante. Può fare meglio di quanto visto fin qui. Calha è il regista con ambizioni superiori a quelle del semplice regista, è uno dei migliori d’Europa”, ha detto il giornalista.