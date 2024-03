"Che Henry abbia studiato l'Inter è un motivo di orgoglio per noi italiani che facciamo il tifo per tutte le squadre italiane. Dell'Inter mi piace la sua peculiarità, l'originalità, la differenza rispetto per esempio al City che fa del possesso palla la loro arma. Ho il terrore del City, tecnicamente è fortissima, trova soluzioni anche a difesa schierata. L'Inter è diversa, trova sempre un modo verticale di giocare. Quando si sviluppa l'azione, sembra riesca a tracciare una linea centrale. Fa tutti questi movimenti per andare avanti. Il lavoro di Lautaro è mostruoso, per me è un giocatore infinito anche nelle serate quando non trova la porta. E' un giocatore eccezionale"