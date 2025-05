Bonan: “Ieri l’Inter l’ha vinta con la riserve: vi spiego! Flick presuntuoso a…”

"A livello di club non ricordo di aver mai visto partite così. Che fotografia di ieri scelgo? Acerbi che si toglie la maglia dopo il gol. In quel momento, quando riceve palla, fa il centravanti, è 3/4 metri più avanti di Thuram. È come se lui avesse percepito che doveva essere la firma della sua carriera. Sappiamo che non è più giovanissimo, potrebbe essere la sua ultima occasione da protagonista in Champions e si spinge con quella forza, di chi vuole conquistare la storia. Lewandowski ieri non era in grado di giocare, Flick lo ha messo dando per vinta la gara, è stato presuntuoso.