L’Inter ha necessità di sfondare al centro e approfittare di una certa arroganza dei catalani, sono straordinari, ma in questo narcisismo del Barcellona c’è anche il loro punto debole per me. Sono favoriti i catalani, ma la partita è aperta. Il problema delle ultime tre? Mi sembra che l’Inter abbia subito un contraccolpo psicologico, non è che tutti implodono fisicamente nello stesso momento, di solito succede ad alcuni giocatori, non tutti in contemporanea”, le sue parole.