"Contro il Genoa, a tratti l'Inter è stata poco lucida ed è stata imbrigliata. Martinez sullo 0-0 ha fatto una parata importante. Detto questo, non si può certo dire che l'Inter non abbia meritato di vincere. Non ha dominato come al solito, ma ha vinto la classica partita sporca. Non credo ci saranno fughe, l'Inter spenderà molto in Champions League, anche perché credo che andrà avanti".