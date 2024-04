In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così del momento del Milan verso il derby

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così del momento del Milan verso il derby: “Pioli si gioca il futuro al Milan contro Roma in Europa League e Inter. La più importante delle due è la prima, l’esito di quella inciderà poi sul derby. Pioli ora è in un cono d’ombra, questo Milan ha una cerniera di centrocampo piuttosto debole. La difesa spesso deve fronteggiare attacchi numerosi. Dovesse restare Pioli e restare questa l’impostazione di squadra, il Milan dovrebbe comprare un centrocampista e un difensore”, le sue parole.