Alessandro Bonan, ospite di Sky Sport, ha proposto un punto di vista non banale da tenere in considerazione in epica VAR. Il focus passa anche attraverso un episodio costato punti all'Inter di Chivu di recente:
Bonan: “Trattenuta di Bastoni Inter-Liverpool? Maglie di oggi sono anche diverse…”
Il punto di vista del noto giornalista a proposito di quanto accaduto evidenziando un aspetto non banale nell'epoca VAR
"L'immagine del monitor, anche a velocità normale, è una mediazione della realtà. E' una cosa da sapere, ma molti non la sanno. Rallentare poi esasperatamente l'immagine, ti porta in una realtà metafisica che non ha nulla da vedere con il calcio. Come nel rigore di Inter-Liverpool? Le magliette di oggi sono anche molto elastiche: se la tiri non è detto che provochi un effetto sul giocatore".
