"L'immagine del monitor, anche a velocità normale, è una mediazione della realtà. E' una cosa da sapere, ma molti non la sanno. Rallentare poi esasperatamente l'immagine, ti porta in una realtà metafisica che non ha nulla da vedere con il calcio. Come nel rigore di Inter-Liverpool? Le magliette di oggi sono anche molto elastiche: se la tiri non è detto che provochi un effetto sul giocatore".