FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Bonan: “Trattenuta di Bastoni Inter-Liverpool? Maglie di oggi sono anche diverse…”

ultimora

Bonan: “Trattenuta di Bastoni Inter-Liverpool? Maglie di oggi sono anche diverse…”

Bonan: “Trattenuta di Bastoni Inter-Liverpool? Maglie di oggi sono anche diverse…” - immagine 1
Il punto di vista del noto giornalista a proposito di quanto accaduto evidenziando un aspetto non banale nell'epoca VAR
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Alessandro Bonan, ospite di Sky Sport, ha proposto un punto di vista non banale da tenere in considerazione in epica VAR. Il focus passa anche attraverso un episodio costato punti all'Inter di Chivu di recente:

 

"L'immagine del monitor, anche a velocità normale, è una mediazione della realtà. E' una cosa da sapere, ma molti non la sanno. Rallentare poi esasperatamente l'immagine, ti porta in una realtà metafisica che non ha nulla da vedere con il calcio. Come nel rigore di Inter-Liverpool? Le magliette di oggi sono anche molto elastiche: se la tiri non è detto che provochi un effetto sul giocatore".

Leggi anche
Condò: “Inter, niente acquisti di secondo piano. Devi spendere! Ecco su chi andrei”
L’ultimo Chivu sembra un po’ Mourinho. Il tecnico ha deciso di alzare i toni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA