Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha detto la sua su Barcellona-Inter a poche ore dal fischio d'inizio. "Sicuramente non è una partita che ha bisogno di motivazioni. Come tanti di noi, la sfida con il Real mi ha impressionato per il ritmo che ha tenuto il Barcellona. Tutti mi dicono che i giocatori dell'Inter vogliono vincere la Champions, ma è difficilissimo. Sono molto forti, ma col fatto di essere usciti dalla Coppa Italia e di essere secondi in campionato...per me non rivincere lo Scudetto con la squadra più forte non va. Il giudizio rimane positivo su Inzaghi, ma se rimani col cerino in mano quest'anno...".