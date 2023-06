Bonanni: “Frattesi pronto per una big. Per me è giusto per il gioco di Mourinho”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato del futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è corteggiato da tanti club, con l'Inter in pole. "Per me è pronto per giocarsi il posto in una squadra importante. Giusto che vada a confrontarsi con giocatori forti per giocare ancora di più".