Bonanni: “Genoa-Inter, Inzaghi sa che è una partita da vincere. Anche perché la Juve…”

Genoa-Inter, che pericolo c'è per l'Inter?

"E' una partita molto difficile, l'Inter non credo che farà turnover. Sa perfettamente Inzaghi che è una partita da vincere. Per me ci sarà una sorpresa più in Juventus-Roma. Non penso che la Juventus vincerà. Se la dovesse vincere, si risolve negli ultimi minuti. E' una partita molto complicata per la Juve, la Roma andrà a Torino con la voglia di non perdere. Cercherà di difendersi per sfruttare poi le sue caratteristiche. Non deve sbagliare partita Lukaku, che ha sempre sofferto i duelli fisici, ed è paradossale questo".