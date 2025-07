Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha commentato la situazione di Hakan Calhanoglu . Inoltre l'ex giocatore ha detto la sua sul messaggio polemico di Theo Hernandez al Milan. "Calhanoglu è una questione che può rientrare. Penso che se dovesse andare via, andrà alle condizioni dell'Inter e non le sue...".

Milan, addio al veleno di Theo Hernandez:

"Critica sensata, ma non si è comportato bene anche lui. Il suo percorso al Milan non mi sembra che abbia dimostrato di essere professionale. Ha anche lui tantissime colpe. Non credo si sia comportato bene. Lo posso capire se ce l'ha con la dirigenza, ma anche lui...".